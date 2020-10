Zielone tematy na EKF

W związku z pandemią przyspieszona cyfryzacja wkroczyła praktycznie do każdej dziedziny życia. Szczególnie intensywnie postępuje w gospodarce. Nic zatem dziwnego, że wśród tematów X „covidowej” edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego dominują zagadnienia związane z cyfryzacją.

W przeciwieństwie do poprzednich edycji, tegoroczny EKF odbędzie się w przestrzeni wirtualnej.

Nie wyparły one jednak z tematyki forum zagadnień transformacji energetycznej, dlatego na tegorocznym EKF wiele miejsca zaplanowano dla takich debat jak: „Zielone finanse a zielona transformacja”, „Wyzwania rozwojowe polskich miast przy dochodzeniu do zeroemisyjności” czy „Dążenie do zeroemisyjności w gospodarce Europejskiej”.

Pandemia minie, a problemy zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska i wyzwania związane z ich rozwiązywaniem pozostaną. Dlatego organizatorzy tegorocznego EKF dobrze wyważyli proporcje między tymi tematami, które będą najważniejsze w najbliższych miesiącach i latach i zagadnieniami najistotniejszymi w perspektywie dekad.

