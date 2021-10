Zimmer Biomed docelowo zatrudni 350 specjalistów w nowym Globalnym Centrum Usług Biznesowych w Warszawie - poinformowała we wtorek amerykańska firma z obszaru technologii medycznych podczas otwarcia centrum w Warszawie.

Firma - jak zaznaczył dyrektor Zimmer Biomet na Europę Środkowo-Wschodnią Kamil Renyl - w pierwszym etapie zatrudni ok. 120 specjalistów od finansów, logistyki, spraw personalnych, administracyjnych, handlowych czy prawnych. Wskazał, że docelowo ma to być ok. 350 osób.