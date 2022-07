Zła sytuacja w transporcie. Praca dla 150 tys. kierówców od ręki

Nie istnieje jasna ewidencja, która w dokładnie oceniłaby z jakimi brakami mierzy się aktualnie branża transportowa. Eksperci są jednak pewni, że kierowców brakuje, a przepaść powiększa się z tygodnia na tydzień.

– Bijemy na alarm, bo sytuacja jest gorzej niż krytyczna. Nie ma w tym momencie w Polsce firmy logistycznej, która nie chce zatrudnić kierowców – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Kierowców brakuje wszędzie

Największe braki odczuwa spedycja międzynarodowa. Praktycznie nie ma nowych kierowców, a dotychczasowi rezygnują na rzecz tras krajowych. Nie najlepiej jest też w samorządach, które borykają się z brakami kadrowymi w przedsiębiorstwach komunikacji miejskie. Kierowcy z MPK często decydują się na przejście do prywatnych przewoźników, którzy oferują im lepsze pieniądze.

– Największym problemem jest, że zawód kierowcy zawodowego nie jest atrakcyjny dla młodych ludzi. Nabory są bardzo słabe, zupełnie nieadekwatne do wielkich potrzeb rynku pracy - dodaje Hanna Mojsiuk.

Konieczne rozwiązania systemowe

Eksperci są zgodni, że konieczne są rozwiązania systemowe. Inaczej czekają nas przestoje i załamania łańcuchów dostaw, co odbije się głównie na sklepach i branży e-commerce.

– Polska stała się hubem wojennej Ukrainy. To wielka szansa dla logistyki, by obsługiwać nowe towary. Boimy się jednak, że nie będziemy mieli możliwości kadrowych, by być w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom – mówi Laura Hołowacz, Prezes Grupy CSL.