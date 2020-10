Projekt naukowców z UMW dotyczący zastosowania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 otrzymał rekomendację ABM

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Grzegorza Mazura przygotowali projekt, który dotyczy zastosowania osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem. W ramach tak zwanej szybkiej ścieżki został on wybrany do finansowania przez Agencję Badań Medycznych.