ZŁOTA 44 notuje kolejny świetny wynik sprzedaży luksusowych apartamentów

Najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej usytuowany w samym sercu Warszawy to ikona luksusu i najbardziej prestiżowy adres w Polsce – ZŁOTA 44 zachwyca, inspiruje i zaskakuje kolejny raz bijąc rekord sprzedaży mimo zawirowań na rynku kapitałowym w czasie pandemii. Trzeci kwartał 2020 ZŁOTA 44 zamyka notując wzrosty zarówno w ilości przeprowadzonych transakcji jak i ich wartości w trzech pierwszych kwartałach (2020 vs 2019). Co wpływa na sukcesy mimo przeciwności rynkowych?

Luksus wciąż odporny na kryzys

Drugi kwartał 2020 roku i ogólnoświatowy lockdown, który nie był związany z cyklem koniunkturalnym, czy czynnikami ekonomicznymi spowodował drastyczne skurczenie się światowych gospodarek, w tym polskiej.

- Drugi kwartał już za nami. Ewidentnie zaczyna się poprawa. Świat został „zalany” pieniędzmi. W skali świata to 16 bilionów dolarów przeznaczone na ratowanie gospodarek i wydaje się, że one zaczynają się odbudowywać za sprawą tych gigantycznych środków. Wszystko to powoduje, że wraca optymizm - mówi Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy.

Liczne pakiety pomocowe, obniżki stóp procentowych, pożyczki dla przedsiębiorców mające na celu ograniczenie skutków kryzysu spowodowały, że ożywienie w trzecim kwartale przebiegło szybciej niż zakładano, a w ostatnich tygodniach obserwujemy poprawę prognoz wzrostu gospodarczego. Z badań Citi Group prognozujących PKB na 2020 rok wynikało, że spodziewany spadek osiągnie pułap 5 proc. w Polsce. W nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej sytuacja ekonomiczna wygląda lepiej niż przewidywano - rząd założył spadek polskiego PKB o 4,6 proc. Obecnie predykcje przedstawicieli rządu są jeszcze bardziej optymistyczne. Mówi się, że spadek PKB w tym roku będzie może nawet płytszy niż 3,5 proc.

Jak sytuacja ekonomiczna wpływa na rynek nieruchomości luksusowych?

Pierwsza połowa 2020 roku pokazała, że luksusowe nieruchomości stabilnie utrzymywały popyt, a ZŁOTA 44 jako flagowy przedstawiciel tego segmentu odnotowała w pierwszym półroczu 2020 rekordową sprzedaż. Wówczas bezpośrednie przełożenie na wysoką ilość zamkniętych transakcji oraz ich wartość miał sukces pierwszego kwartału 2020. Drugi kwartał, trudniejszy ze względu na zamrożenie gospodarki, spowodował chwilowy zastój. Mimo tego transakcje na ZŁOTEJ 44 wciąż dochodziły do skutku. W kwartale trzecim sprzedaż powróciła do jeszcze szybszej dynamiki dzięki czemu całkowita liczba transakcji od stycznia do września 2020 wzrosła o 50 proc., a wartość transakcji za trzy kwartały zwiększyła się o 82 proc. w stosunku do roku 2019.

Trzeci kwartał ZŁOTA 44 zakończyła ze 100 proc. wzrostem wartości transakcji vs kwartał trzeci 2019. Sprawdzają się predykcje ekspertów zakładające duży udział nieruchomości luksusowych w wachlarzu inwestycji polskich przedsiębiorców oraz wybór większych powierzchni apartamentów.

Dlaczego warto inwestować w luksus

- Regulacje i podatki w Polsce są korzystniejsze niż na zachodzie Europy. Polska oferuje stabilność i pozbawiona jest niepokojów jakie znamy z USA, może być uznana jako miejsce bezpiecznych inwestycji, zwłaszcza w segmencie nieruchomości luksusowych. Sprzedaż na ZŁOTEJ 44 pokazuje, że to bezpieczeństwo jest brane pod uwagę w przypadku dywersyfikowania portfela. Inwestycja w luksusową nieruchomość może okazać się także szczepionką przeciwko inflacji. Inwestorzy wiedzą, że liczba planowanych realizacji luksusowych inwestycji wyraźnie spada, a ich wyprodukowanie zajmuje kilka lat. Wówczas ceny nowych nieruchomości będą znacznie wyższe. A zatem to wciąż dobry moment aby zainwestować w luksus - mówi Michał Skotnicki, Prezes Zarządu ZŁOTA 44, Prezes Zarządu BBI Development SA.

Sytuacja ekonomiczna w dużym stopniu wpłynęła na wzrost wartości transakcji sprzedaży luksusowych apartamentów ZŁOTEJ 44 o 82 proc. vs identyczny okres trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku. Spektakularne transakcje takie jak sprzedaż trzypoziomowego penthouse’u na szczycie apartamentowca czy inwestycyjny zakup trzech apartamentów przez sportowca Kubę Błaszczykowskiego potwierdziły wysoką atrakcyjność segmentu luksusowego dla inwestorów.

Nowa rzeczywistość narzuciła także nowy model pracy, prowadzenia biznesu czy rekreacji przez co zauważyć można znaczny wzrost sprzedaży apartamentów o dużych powierzchniach umożliwiających wygodną aranżację.

- Zauważamy wzrost zainteresowania apartamentami o większych metrażach. Trend pracy zdalnej utrzyma się dłużej. Mieszkańcy ZŁOTEJ 44 to głównie przedsiębiorcy, dla których przestrzeń biznesowa jest niezwykle istotna. Apartament o dużej powierzchni i dogodnym układzie pozwala na dowolne i komfortowe zaaranżowanie przestrzeni do pracy, która nie będzie kolidować z życiem rodzinnym – mówi Christopher Zeuner, Head of Europe Amstar.

Kompletna przestrzeń

ZŁOTA 44 to apartamentowiec kompletny, który oferuje bezpieczną przestrzeń do życia. Na decyzję zakupową i wybór ZŁOTEJ 44 coraz częściej wpływa oferowane mieszkańcom piętro rekreacyjno-sportowo-biznesowe, które oferuje unikatowe w skali Europy udogodnienia. Część wspólna to 1800 m2 z całorocznym jacuzzi o powierzchni 400 m2. W przestrzeni rekreacyjnej znajduje się basen o imponującej długości 25 metrów, sauna sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni wyposażona siłownia, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, a także strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny jest także pokój zabaw dla dzieci. ZŁOTA 44 oferuje piwniczkę do starzenia win ze strefą degustacyjną. ZŁOTA 44 sprzyja zdrowemu stylowi życia.

Wszystkie apartamenty wyposażone są w system klimatyzacji i wentylacji, który za sprawą dedykowanych kanałów nawiewnych i kanałów wyciągowych dostarczają czyste powietrze wprost do apartamentu. Woda w budynku jest zdatna do picia za sprawą własnej stacji uzdatniającej. W każdym apartamencie znajdują się uchylne panele okienne zapewniające dostęp do powietrza z zewnątrz. Sterowanie nimi tak jak i innymi elektronicznymi elementami apartamentu możliwe jest zdalnie dzięki Home Management System.

O potrzeby mieszkańców ZŁOTEJ 44 całodobowo dba profesjonalny concierge, a nad bezpieczeństwem czuwa ochrona. Luksus w przypadku ZŁOTEJ 44 to z pewnością doskonała centralna lokalizacja, najwyższa jakość wykończenia wnętrz, wachlarz udogodnień o skali rzadko spotykanej w Europie. To przede wszystkim jednak komfort, bezpieczeństwo i kompletna przestrzeń dla rodziny, biznesu i rekreacji – wszystko pod jednym dachem.

Satysfakcjonująca sprzedaż apartamentów ZŁOTA 44 stanowi potwierdzenie tezy o odporności rynku nieruchomości luksusowych na kryzysy. Inwestycja w ten niewielki i wciąż kurczący się z miesiąca na miesiąc segment obliczona jest na długofalowe zyski i jak twierdzą eksperci stanowi obszar ograniczonego ryzyka. W ofercie biura sprzedaży ZŁOTEJ 44 pozostaje już mniej niż 14 proc. apartamentów w tym dwa penthouse’y na 52. piętrze apartamentowca.

