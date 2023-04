Złoto drożało na zamknięciu i po „minutes”

Złoto drożało w środę dzięki wiadomości o spadku w marcu inflacji w USA w ujęciu rocznym najniżej od maja 2021 roku, a także większej niż oczekiwano jej zniżce miesięcznej. Obudziło to oczekiwanie na łagodniejszą politykę banku centralnego.

Bloomberg Creative Photos

Rentowność obligacji USA spadła, podobnie jak indeks dolara. To sprzyjało notowaniom złota, które na zamknięciu sesji na Comex drożało w czerwcowych kontraktach o 0,3 proc. do 2024,90 USD. W późniejszym handlu elektronicznym złoto drożało jeszcze mocniej, bo „minutes” po marcowym posiedzeniu FOMC pokazały iż włodarze polityki monetarnej obawiają się iż niedawny kryzys spowodowany przez upadek dwóch banków mógł przesądzić o recesji w USA w tym roku. W reakcji złoto z czerwcowych kontraktów drożało o 0,5 proc. do 2029,30 USD. Taka cena, a także cena z zamknięcia sesji, jest najwyższa od 5 kwietnia.