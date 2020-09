Złoto na drodze do najgorszego miesiąca od 4 lat

Chociaż pierwsza połowa bieżącego tygodnia na rynku złota przyniosła delikatne ożywienie kupujących, to cały bieżący miesiąc zamknie się dla złota na sporym minusie. Ceny złota, które rozpoczynały wrzesień od testu poziomu 2000 USD za uncję jako technicznego oporu, ostatecznie spadły poniżej 1900 USD za uncję.

Najprawdopodobniej ten około 5-procentowy spadek notowań złota stanie się faktem po dzisiejszej, ostatniej we wrześniu sesji. Jeśli tak, to będzie to najgorszy miesiąc na rynku tego kruszcu od listopada 2016 roku, czyli od prawie 4 lat.