Złoto najdroższe od 6 lat, srebro od 2 lat

Wygaśnięcie optymizmu inwestorów wywołanego poniedziałkowymi deklaracjami prezydenta Donalda Trumpa spowodowało powrót popytu na złoto.

Brak potwierdzenia poniedziałkowych deklaracji prezydenta USA o gotowości Chin do dalszych negocjacji handlowych popsuł nastroje inwestorów. Wróciła awersja do ryzyka, co widać po spadkach cen akcji i wzroście cen obligacji. Korzystało z niej także złoto. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 1,0 proc. do 1551,80 USD i był najwyższy od kwietnia 2013 roku. Drożało także srebro, którego kurs we wrześniowych kontraktach wzrósł o 2,9 proc. do 18,153 USD. Jest najwyższy od kwietnia 2017 r.