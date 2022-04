Złoto najdroższe od miesiąca

Po kilku tygodniach poruszania się w konsolidacji, na rynku złota przewagę zaczęła na nowo przejmować strona popytowa. Obecnie cena złota oscyluje w okolicach 1960 USD za uncję, a wczoraj wspięła się do najwyższych poziomów od połowy marca.

Fakt, że kruszec jest najdroższy od miesiąca, ma związek z utrzymującym się ostrożnym podejściem inwestorów do ryzyka. Wielu inwestorów dodało złoto do swojego portfela inwestycyjnego na skutek niepewności politycznych i gospodarczych na świecie. Ostatnie tygodnie pokazały, że nawet w obliczu rosnących stóp procentowych w USA oraz siły amerykańskiego dolara niechętnie się go pozbywają.

Dzisiaj w centrum uwagi inwestorów na nowo będą Stany Zjednoczone, bowiem o 14:30 polskiego czasu pojawią się tam kluczowe dane dotyczące inflacji. Oczekiwania zakładają, że marcowy odczyt znajdzie się na poziomie aż 8,5% rdr, czyli pobije kolejny wieloletni rekord – a to oczywiście potwierdzałoby tylko scenariusz dalszego, być może coraz bardziej agresywnego, podnoszenia stóp procentowych w USA w kolejnych miesiącach. Co oznaczałoby to na rynku złota? Wbrew pozorom, wysoki odczyt inflacji nie musi przełożyć się na niższe wyceny kruszcu – a jeśli tak, to jedynie w formie krótkoterminowego impulsu. Inwestorzy na rynku złota mają bowiem świadomość planów Fed i już od poprzedniego roku są one dyskontowane przez rynek.