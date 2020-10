Złoto najdroższe od niemal dwóch tygodni

Kontrakty terminowe na złoto notując w czwartek zwyżkę, wspięły się na najwyższy poziom od prawie dwóch tygodni.

Zdaniem traderów, wycena złotego kruszcu wspierana jest obawami o jakość danych z największych gospodarek, które nie dość że w bardzo wolnym tempie powstają z kolan po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, to na dodatek utrudnia im to ponowny wzrost liczby infekcji. Dane z USA pokazały, że co prawda wydatki konsumentów wzrosły w sierpniu, jednak najsłabiej od momentu ponownego otwarcia gospodarki. Do tego wskaźnik ISM dla amerykańskiego przemysłu odnotował we wrześniu nieoczekiwany spadek.