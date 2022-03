Zmiana nastrojów na rynkach obligacji pomogła notowaniom złota w środę.

Złoto taniało we wtorek w związku z wzrostem rentowności na rynku długu, w przypadku obligacji USA do najwyższej wartości od maja 2019 roku. Dzień później obligacje zaczęły jednak drożeć i rentowności poszły w dół. To pomogło notowaniom złota nawet pomimo umocnienia dolara.