Złoto pod wpływem wyczekiwania na Fed

Na globalnych rynkach walutowych inwestorzy tkwią w wyczekiwaniu na przemowę Jerome Powella podczas konferencji w Jackson Hole. Szef Fed ma przede wszystkim rzucić więcej światła na dalsze działania Fed w ramach wspierania amerykańskiej gospodarki w tym trudnym czasie. Sytuacja ta nie pozostaje bez znaczenia dla cen złota.

Wiele wskazuje na to, że Rezerwa Federalna nie ma innego wyjścia niż ultraluźna polityka monetarna, co dla amerykańskiego dolara oznacza dalszą presję na spadki notowań, zaś dla złota – większe szanse na powrót do zwyżek.