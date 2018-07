Złoto przestaje błyszczeć w Indiach

Złoto wypada z łask mieszkańców Indii – pisze Blomberg.

W czerwcu import tego kruszcu spadł tam o 25 proc., w porównaniu z poprzednim rokiem – wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarła agencja prasowa. Z oficjalnych danych wynika natomiast, że w pierwszym półroczu zagraniczne zakupy mieszkańców Indii na rynku złota były skromniejsze o 40 proc. (rok do roku). Czy to oznacza, że kraj, w którym złota biżuteria była do tej pory częścią krajobrazu społeczno-kulturowego, przestał zmienił upodobania? Powodów – pisze Bloomberg – trzeba szukać w słabej rupii. W ubiegłym miesiącu kurs narodowej waluty Hindusów do dolara był rekordowo niski, co sprawiło, że importowane produkty podrożały. Poza tym, tradycyjnie, latem spada popyt na złoto, ponieważ rolnicy zamiast na konsumpcji skupiają się na uprawach. Inny powód to gusty młodych Hindusów, którzy zamiast tradycji wybierają raczej nowe technologie – zawartość swoich portfeli wolą wydawać na nowoczesne smartfony i telewizory. Na liście najczęściej importowanych do Indii produktów złoto spadło na trzecią pozycje – po ropie i elektronice.