Rynek uznał wtorkowe doniesienia za sygnał malejącego ryzyka rosyjskiej inwazji na Ukrainę, której skutkiem byłyby sankcje mogące ograniczyć dostawy z Rosji pszenicy. Złoto tanieje w związku z osłabieniem popytu na „bezpieczne przystanie”.

Cena złota z kontraktów kwietniowych spada o 0,9 proc. do 1852,30 USD, a na rynku spot uncja kruszcu tanieje o 1,2 proc. do 1849 USD. Cena pszenicy, której Rosja jest największym eksporterem, spadała na CME o ok. 2 proc. do 783 USD. Taniała o 1,5 proc. do 646,50 USD również kukurydza, której czwartym dostawcą na świecie jest Ukraina.