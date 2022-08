Złoto rozczarowująco słabe po danych dotyczących inflacji w USA

Jednak reakcja notowań złota na te informacje okazała się rozczarowująco słaba. W pierwszej chwili po publikacji danych dotyczących inflacji notowania złota rzeczywiście zwyżkowały na fali słabszego dolara, jednak w późniejszych godzinach cała ta zwyżka została zniwelowana przez sprzedających. Także dzisiejsza sesja nie przynosi poprawy: notowania złota kierują się w dół, testując poziom 1800 USD za uncję jako techniczne wsparcie.

Reakcja złota na sytuację na dolarze świadczy o słabości kupujących na rynku kruszcu. Częściowo jednak wynika ona z faktu, że inwestorzy nie do końca wierzą w to, że Fed – nawet w obliczu ostatnich danych dot. inflacji – będzie bardziej gołębi. Świadczyć o tym mogą zresztą wypowiedzi przedstawicieli Fed, które pojawiły się już wczoraj.

Prezes Fed z Minneapolis, Neel Kashkari, powiedział, że „Fed jest jeszcze bardzo daleki od odtrąbienia zwycięstwa nad inflacją”, a stopy procentowe powinny być nadal wyraźnie podnoszone. W podobnym tonie wypowiedział się Charles Evans, prezes Fed z Chicago. Według niego, wczorajsze dane dotyczące inflacji to pierwszy sygnał skuteczności działań Fed, ale bynajmniej nie jest to zachęta do zbaczania z obranej ścieżki podwyższania stóp procentowych.