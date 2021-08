Cena złota spadła najniżej od ponad miesiąca po tym jak dobre dane z amerykańskiego rynku pracy spowodowały wzrost rentowności obligacji USA i umocniły dolara, donosi Reuters.

Rentowności rosną i dolar umacnia się, bo wiadomość o dodaniu przez gospodarkę USA w lipcu większej niż oczekiwano liczby miejsc pracy zwiększa prawdopodobieństwo szybszego rozpoczęcia redukcji zakupów obligacji przez Fed, otwierającej drogę do podwyższenia stóp procentowych.

fot. Bloomberg

Kurs złota na rynku spot spadał o 1,8 proc. do 1772,42 USD za uncję i zmierzał do zamknięcia tygodnia największą zniżką od połowy czerwca. Na rynku terminowym kurs uncji złota z grudniowych kontraktów spadał o 2,1 proc. do 1771,30 USD.

Srebro taniało o 2,4 proc. do 24,52 USD za uncję i o ponad 3 proc. w tym tygodniu. Cena platyny spadała o 1,3 proc. do 992,34 USD i zmierzała do zakończenia tygodnia największą zniżką od czerwca.