Złoto: walka o neutralne zakończenie tygodnia

Bieżący tydzień przynosi dużo emocji na rynku złota. W czwartek notowania kruszcu po raz kolejny zniżkowały, schodząc do okolic 1740 USD za uncję, czyli do najniższego poziomu od sierpnia br. W piątek natomiast odreagowują ten ruch, na razie docierając do okolic 1756 USD za uncję.

Złoto walczy obecnie o neutralne zakończenie tygodnia. Może się to udać, zważywszy na fakt, że cieniem na nastrojach inwestorów na nowo położyły się problemy chińskiego dewelopera Evergrande. Obawy o jego niewypłacalność rozbudziły wśród inwestorów nastawienie risk-off, które pomogło dzisiaj w zwyżkach notowaniom złota, traktowanego jako tzw. bezpieczna przystań.

Niemniej, cały bieżący tydzień pokazał parę sygnałów ostrzegawczych dla inwestorów na rynku złota świadczących o tym, że w najbliższych miesiącach surowiec ten może znaleźć się pod presją podaży. Wczoraj o słabości strony popytowej na rynku złota świadczył fakt, że zostało ono przecenione mimo spadku wartości dolara. Ponadto, wiele wskazuje na to, że nie tylko Fed, lecz także inne banki centralne, będą sygnalizować coraz większą gotowość do zacieśniania polityki monetarnej, co dla złota na ogół oznacza większą presję na spadek notowań.