Złoto zdrożało drugą sesję z rzędu

Cena złota rosła w poniedziałek z powodu rosnącego przekonania, że zbliża się wzrost inflacji.

W piątek kurs złota wrócił powyżej 1800 USD. Powodem były doniesienia o postępie na drodze do uchwalenia pakietu stymulacyjnego w wielkości zapowiadanej przez prezydenta Joe Bidena. W niedzielę sekretarz skarbu Janet Yellen dała do zrozumienia, że administracja chce zdecydowanych działań i dużego zastrzyku dla gospodarki. Rynek uznał, że to sygnał możliwego osłabienia dolara i wyższej inflacji, co jest korzystne dla notowań złota. Dlatego w poniedziałek jego cena rosła. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów rósł o 1,2 proc. do 1834,20 USD. Wcześniej wahało się w zakresie 1807,30-1840,60 USD. Srebro z marcowych kontraktów zdrożało o 2,1 proc. do 27,576 USD za uncję.