Złoto zdrożało na koniec słabego miesiąca

Cena złota wzrosła w piątek pomimo umocnienia dolara i wzrostu rentowności obligacji USA. To pierwszy wzrost jego kursu od siedmiu sesji.

Wzrostowi kursu złota sprzyjała przecena na rynkach akcji oraz nasilenie awersji do ryzyka z powodu wydarzeń związanych z falą spekulacji rozpętaną przez inwestorów namawiających się na forach inwestycyjnych na serwisie Reddit. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów rósł o 0,5 proc. do 1850,30 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 1841,20-1878,90 USD. W skali tygodnia złoto staniało o ok. 0,1 proc., a w całym styczniu o ok. 2,4 proc.