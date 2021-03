Złoto zdrożało na koniec spadkowego tygodnia

Kurs złota rósł w piątek pomimo rosnących rentowności obligacji USA i umacniającego się dolara.

Suki Cooper, analityczka Standard Chartered uważa, że w dłuższej perspektywie cena złota powinna rosnąć dzięki osłabieniu dolara amerykańskiego, a także utrzymania się ujemnych realnych rentowności. Jej zdaniem, choć w krótkim terminie brak makroekonomicznych katalizatorów wzrostu kursu kruszcu, to popyt na fizyczne złoto będzie hamował jego spadek. Prognozuje, że w drugim kwartale średni kurs złota będzie wynosił 1775 USD.

Na zamknięciu piątkowej sesji na Comex kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów rósł o 0,4 proc. do 1732,30 USD. Przez tydzień złoto staniało jednak o ok. 0,5 proc. To pierwszy spadkowy tydzień złota po dwóch wzrostowych.