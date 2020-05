Złoty chłopiec czarnego sportu

Indywidualne mistrzostwo świata, srebrny i brązowy medal, sześć zwycięskich zawodów Grand Prix i 19 miejsc na podium, tytuł Sportowca Roku w Polsce – Bartosz Zmarzlik ekspresowo przeszedł drogę od dziecięcych marzeń do wielkich sukcesów. I nie zamierza się zatrzymywać.

— Stanie w takim miejscu to niesamowite uczucie, zwłaszcza obok pana Roberta, którego obserwuję i nawet byłem na kilku meczach! — to były jedne z pierwszych słów Bartosza Zmarzlika po wręczeniu nagrody dla Sportowca Roku 2019 w Polsce. Tą skromnością i szacunkiem dla utytułowanego rywala pokazał, że nagroda trafiła w godne ręce. Przy okazji zdobył uznanie osób na co dzień nieinteresujących się żużlem.