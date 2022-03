Złoty nadal mocny; na SPW trwa odreagowanie wzrostów rentowności

Potencjał czynników krajowych, które wspierały umocnienie złotego w ostatnich dniach wyczerpuje się - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Na krajowym rynku długu trwa odreagowanie ostatnich wzrostów rentowności, któremu - jego zdaniem - sprzyjają spadki na rynku surowcowym.

"Środa na rynku walutowym przynosi kolejne umocnienie złotego i ważne jest to, iż rynkowi udało się złamać dwie bariery techniczne, z których niższa na EUR/PLN leżała na poziomie 4,7070. To z kolei otworzyło potencjał techniczny do dalszego umacniania polskiej waluty, ten potencjał realizuje się, a jego wynikiem jest dzisiejszy ruch na EUR/PLN w kierunku 4,6720" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

"Obecne umacnianie złotego, to wynik głównie czynników zewnętrznych, a konkretnie rozwijania się kanałów dyplomatycznych, które jak zakładają inwestorzy mogą być podstawą do jakiegoś porozumienia między Ukrainą i Rosją w toczącej się wojnie. W taki scenariusz rynek wierzy i pod niego gra" – dodał. W ocenie ekonomisty Banku Millennium, potencjał czynników krajowych, na bazie których złoty umacniał się w ostatnich dniach, obecnie wyczerpuje się. "Jeśli chodzi o czynniki lokalne, które były paliwem do umacniania złotego na poprzednich sesjach, to ich potencjał moim zdaniem się wyczerpuje, a wiele jak np. przyznanie Polsce środków z KPO jest już w cenach. Za wygasaniem tego czynnika świadczy między innymi stabilizacja kontraktów FRA na poziomie 5,5 proc." – powiedział. Zdaniem ekonomisty, patrząc na ogół czynników, które mają i miały wpływ na umacnianie PLN oraz skalę ruchu, który się dokonał, można powiedzieć, że w krótkim terminie potencjał do dalszego umacniania naszej waluty wydaje się wyczerpywać. O godzinie 15.57 EUR/PLN zniżkuje o 0,47 proc. do 4,6853, a USD/PLN spada o 0,86 proc. do 4,2546. W tym czasie dolar się osłabia, a EUR/USD rośnie o 0,41 proc. do 1,1010. RYNEK DŁUGU "Na krajowym długu mają miejsce spadki dochodowości, głównie na krótkim końcu krzywej, gdzie są one dwucyfrowe. Na rynku widać odreagowanie ostatnich wzrostów, a inwestorzy spoglądają na zniżkujące ceny surowców, w tym głównie ropy naftowej, która w ostatnich tygodniach wywierała presję na oczekiwania inflacyjne" – powiedział ekonomista. Dodał, że na rynkach bazowych rentowności nieco rosną, jednak nie są to znaczące zmiany, które - jego zdaniem - mogłyby wpływać na krajowy dług. Zdaniem Sutowicza środowa oczekiwana podwyżka stóp procentowych przez FED niewiele na rynku zmieni, jeśli będzie ona na oczekiwanym poziomie 25 pb., który to ruch jest już w cenach. "Na rynku poziom strachu związany z konfliktem za naszą wschodnią granicą zmniejsza się, a czynniki fundamentalne przy braku zaognienia sytuacji geopolitycznej będą miały coraz większe znaczenia" – powiedział Sutowicz. Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 0,9 pb do 2,169 proc., a niemieckich rosną o 5,3 pb 0,3740 proc.

