Złoty się osłabi; rentowności SPW mogą zniżkować

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może przejściowo sięgać 4,62, a rentowności krajowych SPW mogą zniżkować, zawężając różnicę względem papierów niemieckich - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski.

"Początek tygodnia to dość dobry odczyt indeksu IFO z Niemiec, który pokazuje, że mimo nasilania się II fali pandemii na razie załamania w koniunkturze jeszcze nie ma. Kolejne obostrzenia i rewizje prognoz dla gospodarek Unii Europejskiej przemawiają jednak za wyższym EUR/PLN i niższym EUR/USD. Pierwsza z nich znajduje się przy górnym ograniczeniu konsolidacji i pewnie wyłamie się z niej górą, w ciągu najbliższych dwóch tygodniu osiągając 4,60-4,62. Na tych poziomach złoty jest jednak niedowartościowany, przez co wzrosty te nie powinny się długo utrzymywać" - powiedział Piotr Popławski.



"W listopadzie eurodolar może zejść nawet do 1,16. Rynek cały czas mocno gra na poluzowanie fiskalne w USA" - dodał.



Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w X 92,7 pkt. wobec 93,2 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 93,4 pkt. - podał instytut Ifo w komunikacie.



Po południu złoty notowany był na zbliżonym poziomie do piątkowego zamknięcia, w okolicy 4,58/EUR.



RYNEK DŁUGU



W poniedziałek na krajowym rynku długu rentowności zniżkowały o 1-3 pb na całej długości krzywej względem poprzedniego zamknięcia.



"Przy braku lub bardzo niewielkiej podaży na krajowym rynku pierwotnym, spodziewamy się dalszego umocnienia obligacji, a co najmniej zawężenia w najbliższym miesiącu spreadu do krzywej niemieckiej. W zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynkach bazowych, krajowe 10-latki mogą być jeszcze o 5-7 pb niżej. Ponadto inwestorzy zagraniczni są bardzo mocno niedoważeni w naszych obligacjach, a ich powrót, przy niskiej płynności, może zepchnąć krzywą jeszcze niżej" - powiedział Popławski.



Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,804 proc. (-3,7 pb), a niemieckich -0,579 proc. (-0,7 pb).