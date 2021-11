Złoty przestał umacniać się i zaczął słabnąć po tym jak prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że kolejne podwyżki stóp mogą nie być już potrzebne.

Według Bloomberga złoty słabł nawet o 0,7 proc. do 4,6334 za euro po „jastrzębiej” wypowiedzi prezesa NBP. Wcześniej umacniał się o 0,2 proc. Obecnie słabnie o 0,3 proc. do 4,6061 USD.

- Wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać, nie trzeba będzie dalej podnosić stóp procentowych – powiedział Glapiński w piątek w TVN24.

Notowania EUR/PLN w piątek

W środę Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła główną stopę o 75 pkt. bazowych do 1,25 proc. Ekonomiści prognozowali, że to nie koniec jej wzrostu i może dojść do 2-3 proc.