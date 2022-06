Złoty w piątek po godz. 17.20 kontynuował umocnienie się wobec europejskiej waluty, która spadła poniżej 4,70 zł. Złoty zyskiwał 0,65 proc., a euro kosztowało 4,68 zł. Rano euro było wyceniane na 4,71 zł.

Polska waluta nieznacznie traciła do dolara (ok. 0,1 proc.). Dolar po 17.20 był wyceniany na 4,48 zł (rano było to 4,49 zł).

Złoty zyskiwał również wobec franka szwajcarskiego (0,31 proc.), który kosztował 4,61 zł. Rano frank notowany był po 4,63 zł.