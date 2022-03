W środę złoty wyraźnie się osłabił. Kurs euro ok. godziny 18. sięgał 4,71 zł, co oznacza spadek naszej waluty o blisko 1 proc.

Jeszcze więcej złoty stracił w stosunku do dolara. Amerykańska waluta ok. 18-tej kosztowała ponad 4,28 zł, co oznacza jej umocnienie o blisko 1,2 proc.

Frank szwajcarski kosztował niespełna 4,6 zł, co oznacza umocnienie się waluty Szwajcarii w ciągu dnia o ponad 1,3 proc.