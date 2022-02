Na tym tle złoty zyskał najmniej, chociaż rynek spodziewa się konkretnego ruchu po RPP już w przyszłym tygodniu. Inwestorzy oczekują podwyżki o minimum 50 pkt baz., padają nawet głosy o 75 pkt baz.

Z czego może wynikać gorsze zachowanie się polskiej waluty? Napięcie geopolityczne wokół Ukrainy spada, chociaż rosyjska dyplomacja najpewniej nadal pozostanie ponadprzeciętnie aktywna przez kolejne kilka tygodni. Czyżby inwestorzy zaczęli uwzględniać podwyższone ryzyko polityczne w kontekście przepychanek wokół komisji śledczej ds. Pegasusa i możliwej utraty parlamentarnej większości? Wątek przyspieszonych wyborów do tej pory nie był uwzględniany. Niemniej luty i tak może być gorący – w połowie miesiąca TSUE wyda wyrok ws. mechanizmu warunkowości, co może jeszcze bardziej oddalić perspektywę pozyskania środków unijnych. Chwilę później agencja Fitch dokona okresowej oceny ratingu dla Polski. Czy ten wątek na niej zaważy? Niewykluczone, że dla zagranicznych inwestorów może być to pretekst do tego, aby na razie omijać złotego.

Sentyment na globalnych rynkach wprawdzie się poprawił, ale trudno ocenić na jak długo, co raczej będzie skłaniać do selektywnych strategii wobec bardziej ryzykownych aktywów.