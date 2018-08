Zmiana planów Muska może pogłębić jego problemy

Eksperci prawa papierów wartościowych uważają, że odwołanie planu wycofania Tesli z giełdy, równie zaskakujące jak jego ogłoszenie, może pogłębić problemy natury prawnej szefa i twórcy spółki Elona Muska, donosi Reuters.

Musk wyjaśnił w piątek późnym wieczorem, że odwołanie planu wycofania Tesli z giełdy spowodowane jest zbytnią czasochłonnością tej operacji i generowaniem przez nią zbyt dużego zamętu. Do tego „większość akcjonariuszy Tesli wierzy, że jest lepiej kiedy jest ona spółką giełdową”, napisał prezes.

Zobacz więcej Elon Musk fot. Bloomberg

Decyzja Muska jest równie dużym zaskoczeniem jak ogłoszenie przez niego 7 sierpnia zamiaru wycofania Tesli z giełdy. Wówczas dodatkowo zapewniał, że ma na to „zabezpieczone finansowanie” i „potwierdzone wsparcie inwestorów”, co dość szybko wywołało duże wątpliwości.

Deklaracje Muska z początku sierpnia spowodowały duże wahania kursu Tesli. Niemal od samego początku pojawiają się sygnały o możliwości licznych pozwów ze strony inwestorów twierdzących iż ponieśli straty. Dochodzenie w sprawie tweetów Muska prowadzi także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

- To, co zdarzyło się w piątek będzie interesowało SEC, bo pozwoli jej sprawdzić, czy wycofanie się Muska z planu wyprowadzenia spółki z giełdy w jakiś sposób oznacza, że nie miał realnych podstaw do takiej deklaracji. Będą mieli wobec niego i innych zaangażowanych pytania o to dlaczego zmienili kurs - powiedział Reutersowi Stephen Crimmins, prawnik w kancelarii Murphy & McGonigle, który wcześniej prowadził przez 14 lat wiele spraw jako prawnik SEC.

Eksperci, z którymi rozmawiał Reuters uważają, że obecnie SEC będzie koncentrował się na ustaleniu, czy Musk miał „realne podstawy” do ogłaszania planu wycofania Tesli z giełdy. Kluczowa może być sprawa udziału w nim Saudyjczyków. 13 sierpnia Musk ujawnił, że po spotkaniu 31 lipca z szefem funduszu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej nie miał wątpliwości, że dogadał się w sprawie jego udziału w wycofaniu Tesli z giełdy. Fundusz, który ma mniej niż 5 proc. akcji spółki, nie przyznał jednak jak dotąd oficjalnie, że zobowiązał się do większej inwestycji w Teslę i udziału w wyprowadzeniu jej z giełdy.

Teresa Goody, była prawniczka SEC prowadząca obecnie własną kancelarię twierdzi, że piątkowe oświadczenia Muska podważają jego twierdzenie z początku sierpnia o zapewnionym finansowaniu wycofania Tesli z giełdy. Zwróciła uwagę również na to, że Musk zaprzeczył także innym swoim wcześniejszym oświadczeniom, co może wskazywać iż nie miał podstaw do ich składania, a to oznacza poważne problemy natury prawnej.