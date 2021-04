Zmiany klimatyczne zakłócają zwyczaje niedźwiedzi polarnych

Globalne ocieplenie wymusza zmiany w diecie niedźwiedzi polarnych. Z powodu ograniczonych możliwości polowania na foki zaczynają wyjadać jaja z gniazd ptaków wodnych — wynika z badań kanadyjskich naukowców.

Zagrożenie dla niedźwiedzi polarnych, wynikające z globalnego ocieplenia, którego skutki są szczególnie widoczne w Arktyce, jest dobrze znane. W ostatnich latach świat obiegły zdjęcia tych zwierząt uwięzionych na małych kawałkach kry czy grzebiących w śmieciach na Dalekiej Północy. Stale kurcząca się powierzchnia lodu ma bowiem bezpośredni wpływ na ich dietę, ograniczając możliwości polowania na ich ulubioną zdobycz — foki.

W celu zbadania konkretnych zmian spowodowanych przez globalne ocieplenie w zwyczajach łowieckich niedźwiedzi kanadyjscy naukowcy śledzili za pomocą dronów około 20 zwierząt na terytorium autonomicznym Nunavut w Kanadzie. Wyniki ich obserwacji, opublikowane w czasopiśmie naukowym „Royal Society Open Science”, dowodzą, że drapieżniki penetrują gniazda edredonów, dużych ptaków wodnych z rodziny kaczkowatych, i pożerają ich jaja. W ciągu 11 dni, gdy liczba jaj malała, niedźwiedzie wracały do wcześniej opróżnionych gniazd w nadziei na ponowne znalezienie pożywienia. Nie powiązały też obecności kaczek z możliwością znalezienia jaj.

„To świadczy o tym, że mimo iż gatunek jest w stanie włączyć niepreferowane produkty do swojej diety, gdy jego podstawowe pożywienie staje się trudniejsze do zdobycia, to nie jest w stanie zrobić tego skutecznie” — napisali autorzy raportu. Choć niedźwiedzie polarne otrzymują z jaj sporo kalorii, to taka dieta nie jest w stanie zapewnić im trwałego źródła pożywienia.

Łacińska nazwa ursus maritimus oznacza „niedźwiedź morski”, gdyż prowadzi on niemal morski tryb życia — do przetrwania potrzebuje jedynie pływającego lodu i żywności znajdowanej w wodzie oraz miejsca do urodzenia i odchowania młodych. Gatunek już został sklasyfikowany jako narażony na wyginięcie. Liczebność dzikiej populacji niedźwiedzi polarnych szacuje się na 25 tys. osobników, rozsianych po Alasce, Kanadzie, Grenlandii, Norwegii i Rosji.

W badaniu z lipca 2020 r. w Nature Climate Change oszacowano, że mogą one wyginąć z powodu braku pożywienia do końca XXI wieku. Niedawno badanie opublikowane w „Global Change Biology”, oparte na analizie zużycia zębów na czaszkach niedźwiedzi polarnych w muzeach historii naturalnej, wskazało, że ich dieta, głównie tłuszcz i mięso fok, sięga wielu wieków, narażając je na ryzyko, że nie będą w stanie przystosować się do nowego pożywienia.

Możliwym kierunkiem ewolucji gatunku byłoby krzyżowanie z niedźwiedziami grizzly, ponieważ, jak twierdzą badacze, odnotowano już kilka przypadków rozmnażania się tych dwóch rodzin niedźwiedzi. [DI, PAP]