Zmień owoc w proszek

Proszki owocowe mogą być stosowane jako naturalne źródło związków prozdrowotnych, niezależnie od sezonowości owoców. To naturalne zamienniki sztucznych suplementów czy barwników, o ile technologia ich produkcji pozwala na zachowanie bioaktywnych składników.

— W projekcie Alphorn (NCN) będziemy się zajmowali proszkami owocowymi. Owoce to surowce sezonowe — występują w określonej porze roku. Celem jest otrzymanie produktów, które mogłyby nam pomóc dostarczać naturalne związki bioaktywne przez cały rok i ograniczyć ilość sztucznych dodatków w żywności. Wpisuje się to w trendy na rynku zdrowej żywności, ponieważ większość artykułów spożywczych jest obarczona dużą ilością nienaturalnych składników, co widzimy na etykietach. Ideą jest otrzymanie proszków owocowych, które mogłyby wzbogacać żywność o naturalne komponenty i być jednocześnie funkcjonalne — mówi dr hab. Anna Michalska-Ciechanowska.