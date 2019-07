Znaczące cięcie produkcji ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej ma szansę zakończyć się na wyraźnym plusie.

Notowania tego surowca, które zaliczyły dynamiczne zwyżki przede wszystkim podczas środowej sesji, w kolejnych dniach kontynuowały wzrost, aczkolwiek już przy mniejszej zmienności. Cena ropy naftowej WTI utrzymała się powyżej bariery 60 USD za baryłkę i obecnie oscyluje w okolicach 60,60 USD za baryłkę. Tymczasem notowania europejskiej ropy Brent dzisiaj rano poruszają się w pobliżu 67 USD za baryłkę.



Jednym z czynników, które obecnie wspierają stronę popytową na rynku ropy naftowej, jest utworzenie się tropikalnego cyklonu w Zatoce Meksykańskiej. W tym rejonie funkcjonuje wiele punktów wydobycia ropy naftowej, w tym sporo morskich platform wydobywczych, które w wyniku zagrożenia cyklonem zostały ewakuowane. Do wczoraj, w ciągu zaledwie paru dni, produkcja ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej spadła o ponad milion baryłek dziennie, co oznacza 53% tutejszego wydobycia. Cyklon ma dotrzeć w sobotę do wybrzeży Luizjany.



Sezonowe wahania wydobycia ropy naftowej nie są niczym szczególnym w rejonie Zatoki Meksykańskiej. W tej części świata rozpoczął się sezon huraganów, który potrwa do wczesnej jesieni. W tym czasie można oczekiwać pojawiania się mniej lub bardziej groźnych huraganów i tropikalnych burz, które mogą doprowadzić do spadku produkcji ropy naftowej na platformach wydobywczych, a czasem również do zmniejszenia aktywności przybrzeżnych rafinerii lub portów w Luizjanie czy Teksasie.



Tego typu wydarzenia mają jednak na ogół krótkotrwałe przełożenie na ceny ropy naftowej. Najczęściej prowadzą one do co najwyżej kilkudniowego wstrzymania wydobycia tego surowca, co ma znikomy wpływ na globalną podaż. Jedynie od czasu do czasu pojawiają się huragany, które są w stanie wstrząsnąć tym rynkiem na dłużej.