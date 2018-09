Znamy zwycięzców tegorocznej Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin!

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o., Coloplast Business Centre Sp. z o.o., BP Ciroko Sp. z o.o., Grupa CSV Sp. z o.o., Adamus S.A. – to firmy, które w tym roku uzyskały Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin. Laureaci wezmą udział w kampanii promocyjnej Invest in Szczecin w przyszłym roku. Uroczyste przedstawienie zwycięzców odbyło się w piątek podczas gali Pekao Szczecin Open. Prezydent Piotr Krzystek uhonorował także firmy wyróżnione w ramach inicjatywy “Zrobione w Szczecinie”.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin została przyznana po raz drugi. Jej celem jest promowanie wyróżniających się firm z naszego miasta, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej. Kandydatami do Nagrody Gospodarczej mogły zostać firmy, mające swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Są firmy w naszym mieście, które działają tu od lat. Ich historia i sukces jaki odniosły, są najlepszą wizytówką Szczecina. Dają przykład, że w Szczecinie można prowadzić udany biznes i że warunki do jego rozwoju są dobre. – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Gratuluję wszystkim laureatom i życzę kolejnych znaczących sukcesów w przyszłości.

Jak dokonano wyboru kandydatów?

Tak samo jak w poprzednim – kandydatów nominowało pięć zespołów branżowych (ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego, ds. usług nowoczesnych, gospodarki morskiej i logistyki, ds. innowacji i badań oraz ds. handlu i rzemiosła) Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która ma funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta.

Każdy z zespołów branżowych wskazał przedsiębiorstwa wyróżniające się w poszczególnej branży gospodarczej w danym roku, przedstawiając rekomendację danej firmy oraz swoje uzasadnienie wyboru. Spośród wszystkich kandydatów, laureatów wybrała Kapituła w składzie: Prezydent Miasta Szczecin, przewodniczący każdego z zespołów branżowych oraz członkowie Rady Gospodarczej.

Zwycięskie firmy otrzymały grawerowaną statuetkę oraz udział w kampanii promującej markę Invest in Szczecin w przyszłym roku i dołączyły do grona laureatów z zeszłego roku – Piekarni S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy, Pixel Legend Sp. z o.o., Autocomp Management Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o., Fast Terminals Sp. z o.o. Podczas gali uhonorowane zostały także firmy wyróżnione w konkursie “Zrobione w Szczecinie”.

Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin oraz uzasadnienia

1. ZESPÓŁ DS. HANDLU I RZEMIOSŁA

Nominowani:

Grupa CSV Sp. z o.o.

“Alabaster” – Sztukatorstwo Miłosz Piotr Ciesielski

Centrum Handlowo-Usługowe „Manhattan” Sp. z o.o.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Handel i Rzemiosło została przyznana firmie Grupa CSV Sp. z o.o.

Grupa CSV rozpoczęła działalność handlową w roku 1991 i od ponad 25 lat upowszechnia technologie lakiernicze na terenie całego kraju oraz za granicą. Firma charakteryzuje się wielokanałowym modelem sprzedaży, na który składają się sprzedawcy regionalni, agenci, technicy oraz ponad 50 sklepów detalicznych pod nazwą Multimieszalnia Grupa CSV, obsługiwanych przez wysokokwalifikowanych kolorystów. Grupa CSV oferuje Klientom nie tylko produkt, ale przede wszystkim kompleksową usługę, w skład której wchodzą: produkty, systemy, mieszalnie, urządzenia, szkolenia specjalistyczne jak również profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne. Firma od lat zaopatruje największe serwisy i warsztaty lakiernicze w całej Polsce. Jej oferta w zakresie produktów jest stale poszerzana o nowe technologie lakiernicze np. dla rozwiązań przemysłowych czy z zakresu malowania drewna i MDF. Firma dba o rozwój i jakość usług dlatego swoim Klientom oferuje dostęp do produktów i usług również za pośrednictwem Internetu. Poza doskonale rozwiniętą siecią sprzedaży, Grupa CSV korzysta również z nowoczesnych narzędzi wspierających codzienną pracę – m.in. system ERP, a na jesieni część magazynowa zostanie przeniesiona do nowobudowanego magazynu wysokiego składowania, co zoptymalizuje procesy wewnętrzne zachodzące w firmie.

Sukcesy:

Niekwestionowany lider rynku w sektorze lakierniczym napraw powypadkowych



Współpraca z największymi autoryzowanymi serwisami i warsztatami w Polsce



Posiadanie ponad 20 homologacji największych producentów samochodów na świecie



Własna sieć ponad 50 sklepów handlowych w Polsce



Unikalny wielokanałowy model sprzedaży



Roczny obrót ponad 100 000 000 zł



350 pracowników i współpracowników w całej Polsce



13 000 zadowolonych Klientów



27 lat działalności



Wyłączny importer światowych marek, m.in.: sia Abrasives, R-M Paint, BESA



Exporter chemii lakierniczej na rynki Niemiec, Włoch, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech

2. ZESPÓŁ DS. USŁUG NOWOCZESNYCH

Nominowani:

Convergys International Sp. z o.o.

Coloplast Business Centre Sp. z o.o.

Diebold Nixdorf Sp. z o.o.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Usługi Nowoczesne została przyznana firmie Coloplast Business Centre Sp. z o.o.

Coloplast Business Center – firma działa w Szczecinie od 2009 roku. Świadczy wsparcie w zakresie finansów, księgowości, IT, HR, zamówień, patentów, marketingu. Historia firmy sięga roku 1954. Główna działalność Coloplastu to produkty i usługi, które ułatwiają życie osobom z osobistymi i intymnymi dolegliwościami związanymi z opieką stomijną i urologiczną oraz leczeniem ran i pielęgnacją skóry. Zatrudnia na całym świecie 11.000 osób. Firma rekomendowana za stabilny i systematyczny rozwój w naszym mieście oraz za otwartość na kontakt z nowymi firmami.

3. ZESPÓŁ DS. INNOWACJI I BADAŃ

Nominowani:

Aerobits Sp. z o.o.

Adamus S.A.

Carbon Fox Sp. z o.o.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Innowacje i Badania została przyznana firmie Adamus S.A.

Firma Adamus S.A. powstała w 1981 roku, początkowo specjalizując się w produkcji form wtryskowych stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Dwa lata później rozpoczęto projektowanie i produkcję stempli oraz matryc do tabletkarek. Firma stopniowo poszerzyła swoją ofertę dla przemysłu farmaceutycznego o inne części zamienne do tabletkarek i kapsułkarek oraz części formatowych do linii blistrujących. Firma należy do największych producentów w tej branży na świecie.

4. ZESPÓŁ DS. BUDOWLANYCH I ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Nominowani

BP Ciroko Sp. z o.o.

FHU Multi Projekt Sp. z o.o. Sp. k.

Tweetop Sp. z o.o.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Budownictwo i Rozwój Przestrzenny została przyznana firmie BP Ciroko Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1990 roku. Oferta obejmuje budownictwo ogólne, komunalne, przemysłowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa „pod klucz” oraz własne inwestycje deweloperskie - nowe mieszkania, apartamenty i lokale usługowe w Szczecinie i Świnoujściu. Firma buduje budynki mieszkalne, biurowe i usługowe, hale i inne obiekty przemysłowe, m.in. dla przemysłu spożywczego, oczyszczalnie ścieków, place składowe uzbrojone w tory kolejowe. Ciroko to firma rodzinna, która zatrudnia najwyższej jakości fachowców różnych pokoleń podejmując się najbardziej skomplikowanych wyzwań, co składa się na nowoczesność technologii i jakość wykonania. Docenili to klienci w Polsce i za granicą. Siedziba i zaplecze techniczne CIROKO mieści się w Szczecinie, ale firma posiada własne zaplecze inwestycyjne w Świnoujściu i Międzyzdrojach, prowadzi działalność inwestycyjną i wykonuje usługi budowlane. W 2007 roku, w ramach przyjętego programu rozwoju, firma weszła na rynek norweski powołując oddział firmy Ciroko Norge działający na zasadach prawa norweskiego, dysponującym w Norwegii biurem handlowym, hurtownią materiałów z ekspozycją, placem składowym i magazynami. Firma ma doskonale zorganizowany system kooperacji z wieloma podwykonawcami branżowymi oraz dostawcami materiałów i sprzętu specjalistycznego, a także biurami projektów, co pozwala na podejmowanie się dużych i skomplikowanych zadań. CIROKO ma na swoim koncie wiele zrealizowanych inwestycji w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Niemczech na zlecenie takich inwestorów jak SM Śródmieście, SM Wspólny Dom, dla Zarządu Miasta Świnoujście, Stoczni Remontowej Gryfia, Zarządu Portów Szczecin – Świnoujście. W strategii rozwoju firmy znalazła się działalność deweloperska i generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo robót budowlanych również w ramach zamówień publicznych, m.in. Dla TBS Prawobrzeże. Firma realizowała i realizuje własne inwestycje mieszkaniowo – usługowe przeznaczone do sprzedaży na zasadach developerskich w Szczecinie i Świnoujściu.

5. ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I LOGITSTYKI

Nominowani:

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.

Phoenix Poland sp. z o.o., sp.k.

C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Gospodarka Morska i Logistyka została przyznana firmie Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.

Firma powstała w 2004 r. Ilość pracowników: 200, w tym 180 wykwalifikowanych inżynierów oraz 40 otwartych wakatów. Jest to firma specjalizująca się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz technologii informacyjnych. Jeden z oddziałów norweskiego koncernu Kongsberg świadczy usługi na całym świecie. W Szczecinie firma projektuje zaawansowane systemy automatyki okrętowej, jest autoryzowanym dystrybutorem kompletnych systemów części zamiennych oraz przetworników, a także czujników produkowanych przez Kongsberg Maritime AS. W szczecińskim biurze zespół inżynierów oprogramowania oraz Shared Services Center świadczy szeroki zakres usług dla biur dla Kongsberga na całym świecie.

„Zrobione w Szczecinie“

Do udziału w pierwszej edycji zgłosiło się 59 przedsiębiorców. Weryfikacji zgłoszeń dokonano w oparciu o cztery kryteria: marka, prospołeczność, innowacyjność i unikalność. Na podstawie tych kryteriów wybrano 10 przedsiębiorców, którzy otrzymali certyfikat marki w kategorii produkty oraz 10 w kategorii usługi.

Laureaci w kategorii przedsiębiorca:

GARO POLSKA SP. Z O.O. za WALLBOX - domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych,

COPERNICUS SP. Z O.O . za wstrzykiwacze do samodzielnych iniekcji leków,

CLOCHEE SP. Z O.O. za kosmetyki naturalne i organiczne CLOCHEE-SIMPLE ORGANIC,

MAŁGORZATA DZIEMBAJ – FOONKA za kolekcję pościeli imitujących naturę – HAYKA,

FOSFAN S.A. za nawozy ogrodnicze FRUCTUS,

100% S.C. za stoprorap – wytwórnię muzyczną – Hip-Hop i muzyka miejska,

JULIA STANNY – KRAFTED JULIA STANNY za bajgle Króla Jana,

URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA za naturalne kosmetyki: mydła wegańskie, półkule kąpielowe, peeling śliwkowy,

SUP4NAV SP. Z O.O. za nawigacyjny system wspomagania decyzji – NAVDEC,

PETERSEN SP. Z O.O. za grę planszową - KUPIEC SZCZECIŃSKI.

Laureaci w kategorii usługi:

KOBIETOWO.PL SP. Z O.O. za warsztaty, szkolenia i doradztwo dla kobiet,

KONRAD PIETRACHA BILETY FM. za pośrednictwo sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe w Szczecinie,

CSL INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O. za Kubryk Literacki – promowanie szczecińskich marek, wydawnictw, publikacji i pamiątek lokalnych artystów,

UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O. za przewozy promowe pomiędzy polską a szwecją, obsługę pasażerów, spedytorów i przewoźników,

MAŁGORZATA WOLFF – HOME BY WOLFF – SZCZECIŃSKA MANUFAKTURA za prowadzenie sklepu na bulwarach jako miejsca skupiającego lokalnych rzemieślników i producentów tworzących wyroby dedykowane miastu,

AGRO-EKO-LAND S.C. za zagospodarowanie terenów zielonych i doradztwo z zakresu ochrony środowiska oraz biologizacji obiektów rekreacyjno-sportowych,

WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O. za miejskie wycieczki kajakowe - SZCZECIŃSKA WENECJA,

MEDPIPE SP. Z O.O. za projektowanie instalacji gazów medycznych dla placówek medycznych,

PIOTR KOZŁOWSKI - KOZŁOWSKI – PROJEKT za projektowanie stalowych obiektów przemysłowych, zrealizowanych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Pn. i Ameryce Pd.,

MIROSŁAW DUDEK - FIRMA WIELOBRANŻOWA „AMEDA” SZCZECIŃSKA MANUFAKTURA Z POMYSŁEM ”TWÓRCZA CYTRYNKA” za warsztaty samodzielnego wykonywania słodyczy.