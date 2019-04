Znieśmy Kartę Nauczyciela

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego, przygotował program naprawy systemu edukacji.

Zakłada on przeprowadzenie reformy finansowania i funkcjonowania szkół. Zasada „pieniądze za uczniem” nie jest realizowana, co utrudnia wprowadzanie mechanizmów konkurencji między szkołami. Swoboda gospodarowania ich finansami jest ograniczona przez sztywne wynagrodzenia pedagogów ustalone w Karcie Nauczyciela. Postulujemy likwidację tej szkodliwej ustawy i uwolnienie pensji nauczycieli, by najlepsi mogli zarabiać istotnie więcej. Szkołami zaś powinny zarządzać spółki not for profit, z własnymi budżetami i radami nadzorczymi z udziałem rodziców, nauczycieli, lokalnej społeczności, a także lokalnych przedsiębiorców. Nauczyciele słusznie twierdzą, że zarabiają za...