Zniżki głównych indeksów GPW, mBank mocno w dół

Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się zniżkami głównych indeksów, dzień na plusie zakończył jedynie sWIG80. Wśród spółek WIG20 najbardziej wzrosła wycena PKN Orlen, natomiast najmocniej spadł mBank.

WIG20 na czwartkowym zamknięciu spadł o 0,37 proc. do 2.251,38 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,1 proc. do 3.897,19 pkt., sWIG80 wzrósł o 0,85 proc. do 10.509,20 pkt., a WIG stracił 0,26 proc. do 57.183,28 pkt.



Na giełdach amerykańskich panują negatywne nastroje. W chwili zamknięcia warszawskiej giełdy DJI spadał o 2 proc., a S&P500 o 1,7 proc.



Podobnie przebiegają notowania na zachodnioeuropejskich parkietach. DAX spadał o 2,7 proc., CAC zniżkował o 1 proc., a FTSE o 1,4 proc.



Obroty na GPW w czwartek wyniosły 490 mln zł, z czego 384 mln zł na spółkach z WIG20.



Wśród blue chipów najmocniej wzrósł PKN Orlen (+2,11 proc.), natomiast spadł mBank (-3,61 proc.)



Na szerokim rynku najmocniej wzrosły wyceny: Playway (+4,26 proc.), Livechatu (+4,32 proc.) i Wirtualnej Polski (+3,52 proc.). Spadały natomiast: Dino Polska (-4,95 proc.), Kruka (-3,38 proc.), a także Ciechu (-2,99).



Mocno zwyżkowały kursy ABC Daty i Awbudu, na które ogłoszono wezwania.



Kurs ABC Daty wzrósł o 27 proc. do 1,27 zł za akcję. W piątek po sesji Roseville Investments i MCI Venture Capital wezwały do sprzedaży 37,1 proc. akcji ABC Data po 1,3 zł za sztukę.



Wycena Awbudu wzrosła o 74,19 proc. do 1,08 zł za akcję. W czwartek rano Abadon Real Estate i Petrofox ogłosiły wezwanie do sprzedaży 34 proc. akcji Awbudu, po 1,08 zł za sztukę.