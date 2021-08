Kontrakty na indeksy rynków akcji w USA zmieniają się minimalnie bo wyśrubowany poziom rynku nakazuje inwestorom ostrożność. S&P500 jest prawie 99 proc. powyżej minimum z marca ubiegłego roku.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na DJIA rósł o 0,1 proc., a wartość kontraktów na S&P500 i Nasdaq 100 zmieniała się o mniej niż 0,1 proc.

Dow Jones i S&P500 kończyły czwartkową sesję rekordową wartością. Od ubiegłego piątku tylko na sesji w poniedziałek nie osiągnęły na zamknięciu nowego maksimum. Pomagały w tym przede wszystkim publikowane w tym czasie dobre dane makroekonomiczne, zachęcające do kupowania akcji spółek procyklicznych. Na godzinę przed piątkową sesją podane zostaną dane o cenach importu w lipcu. Oczekiwany jest spadek dynamiki ich wzrostu do 0,6 proc. z 1,0 proc. w poprzednim miesiącu. Pół godziny po jej rozpoczęciu sesji opublikowany zostanie sierpniowy wskaźnik nastrojów konsumentów. Oczekiwany jest minimalny wzrost do 81,3.

fot. Bloomberg

Wśród spółek, których notowania zapowiadają się ciekawie, znalazł się Walt Disney Co. Akcje koncernu medialno-rozrywkowego drożeją wyraźnie w handlu przedsesyjnym po dobrych wynikach kwartalnych, powrocie opłacalności parków rozrywki i większym niż oczekiwano wzroście liczby serwisu streamingowego. Tanieją tymczasem wyraźnie akcje Honest Co. Spółka sprzedająca kosmetyki i środki pielęgnacji, którą złożyła aktorka Jessica Alba, nie osiągnęła oczekiwanych przez rynek wyników.