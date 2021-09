Czy 10 proc. wzrost płac jest dobry dla gospodarki?

Płace w Polsce rosną w bardzo szybkim tempie. Szybszym od oczekiwań, szybszym od wcześniejszego trendu, wręcz tak szybkim, że uzasadnione jest pytanie, czy to jest zdrowe tempo? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba jasno sprecyzować, co oznacza zdrowy wzrost płac., a to wcale nie jest łatwe. Postaram się to dziś wyjaśnić.