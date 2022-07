Żona pozwała znanego inwestora, żąda co najmniej 1 mld USD

John Paulson, znany amerykański inwestor, który zbił olbrzymią fortunę podczas kryzysu 2008 roku, został pozwany przez żonę, z którą się rozwodzi, informuje Reuters.

W pozwie złożonym w sądzie w Nowym Jorku, Jenica Paulson oskarża męża o to, że w 2001, 2006 i 2009 roku w tajemnicy przed nią stworzył trzy fundusze powiernicze, do których przeniósł m.in. nieruchomości, aby w ten sposób zmniejszyć pulę swoich aktywów przeznaczonych do podziału między małżonków w postępowaniu rozwodowym. Domaga się w związku z tym co najmniej 1 mld USD. Jenica Paulson pozwała również w tym samym postępowaniu JP Morgan Chase, który obsługuje dwa z trzech wspomnianych funduszy.

John Paulson, fot. Bloomberg We wrześniu ubiegłego pojawiła się informacja, że po 22 latach małżeństwa 66-letni John Paulson zdecydował się rozstać z żoną. Od czasu największego sukcesu finansowego, kiedy w czasie kryzysu 2008 roku jego fundusz zyskał 15 mld USD, a on sam zarobił 4 mld USD w ciągu jednego roku, inwestorowi nie wiodło się już tak dobrze. Aktywa jego funduszu hedgingowego Paulson & Co zmniejszyły się z 38 mld USD w szczytowym po tym względem 2011 roku do mniej niż 11 mld USD. W 2020 roku Paulson wycofał się z branży. Jego majątek jest obecnie szacowany na 4 mld USD.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗