Zostań liderem rekrutacji

Czy czasy są łatwe, czy trudne, pozyskiwanie talentów zawsze jest ogromnym wyzwaniem. Najlepszymi praktykami w tej dziedzinie warto się dzielić. OLX zaprasza do udziału w konkursie na najciekawsze, innowacyjne i skuteczne kampanie rekrutacyjne.

Ostatnie miesiące to nie tylko czas przejścia na pracę zdalną. Wiele firm prawie z dnia na dzień musiało znaleźć pracowników mających zupełnie nowe kompetencje pozwalające na zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw. Jednocześnie kontakt z kandydatami był bardzo utrudniony – w okresie izolacji bezpośrednie rozmowy kwalifikacyjne (a często także onboarding) zastępowała komunikacja online. Wiązało się to z koniecznością szybkiego wdrożenia rozwiązań cyfrowych oraz przeorganizowania i usprawnienia procesów. Wprowadzane zmiany nie mogły zaś obniżyć jakości naborów, a tym bardziej zniechęcać aplikujących, bo o rozwoju – jeśli nie o przetrwaniu – organizacji decyduje m.in. zadowolony i dowartościowany pracownik.

Zgłoszenia można wysłać do 12 listopada 2020 r. (godz. 23.59).





Zgłoszenia można wysłać do 12 listopada 2020 r. (godz. 23.59).

Którzy polscy pracodawcy poradzili sobie z tym wyzwaniami najlepiej? Jakie praktyki dotyczące rekrutowania kadr okazały się najskuteczniejsze? Od kogo inni mogą się nauczyć najwięcej? Odpowiedź na te pytania przyniesie konkurs „Liderzy lekrutacji”, który organizuje OLX Praca z myślą o branżach HR i employer brandingowej, rekruterach i pracodawcach. W połowie października zaczęły się zapisy do pierwszej edycji. Eksperckie jury wybierze laureatów w trzech nieszablonowych kategoriach: kreatywność, innowacyjność i efektywność. Wyniki poznamy już w grudniu podczas internetowej konferencji „OLX Know How 2021”.

Tomasz Grzechnik, szef kategorii Praca w OLX, nie ma wątpliwości: nowa rzeczywistość wymaga ponownego zdefiniowania procesu poszukiwania pracowników. I m.in. temu ma służyć to przedsięwzięcie.

– To nie przypadek, że kategorie, z których zbudowaliśmy plebiscyt, są mało oficjalne. Chcemy sprawdzić, co najciekawszego dzieje się na rynku HR, docenić tych najodważniejszych, najbardziej innowacyjnych. Razem z jury wierzymy też, że kreatywność i innowacyjność to klucze nie tylko do skuteczności, ale także do zmieniania świata na lepsze – komentuje Tomasz Grzechnik.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwsza faza to głosowanie online, które pozwoli wyłonić trzy najlepsze zgłoszenia w każdej z kategorii. Dziewięć najlepszych case studies będzie z kolei przedmiotem dyskusji jury podczas obrad zaplanowanych w drugim etapie konkursu. Ostatecznie w każdej kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca.

Kandydat jak najlepszy klient

Traktuj kandydata jak swojego najlepszego klienta – oto „złota reguła” rekrutacji, którą przypomina jedna z jurorek konkursu – Maja Gojtowska, konsultantka wspierająca firmy w budowaniu wizerunku i komunikacji oraz autorka szeroko komentowanej książki „Candidate experience”. Długo przed kryzysem epidemicznym ekspertka twierdziła, że polska rzeczywistość nijak się ma do powyższej zasady. – Doświadczenie typowego kandydata nawet w części nie jest tak pozytywne jak to, co spotyka większość konsumentów w trakcie zakupów w galerii handlowej, wizyty w salonie fryzjerskim bądź interakcji z bankiem – oceniała surowo. Konkurs „Liderzy rekrutacji” ma nagłaśniać i wspierać tych rekruterów, którzy do swojej pracy i procesów podchodzą nieszablonowo i kreatywnie, a ich działania przynoszą dobre efekty.

– Gdy zamawiamy coś w e-sklepie, natychmiast przychodzi do nas potwierdzenie zakupu. Potem dostajemy informacje o każdym etapie realizacji zlecenia – że towar opuścił magazyn, że został przejęty przez kuriera, jest już w drodze i wreszcie kiedy trafi w nasze ręce. Wysyłając CV, na ogół nie wiemy, co się z nim stanie. Jesteśmy jak rozbitek, który wrzuca do oceanu butelkę z listem bez przekonania, że ktoś go w ogóle przeczyta – wskazuje Maja Gojtowska.

– To musi się zmienić – dodaje doradczyni. Powód? Nawet w środku pandemii jedna kwestia pozostaje stała: ludzie nadal chcą być dobrze traktowani. To spostrzeżenie leży u podstaw propagowanego przez nią candidate experience. Pod tym określeniem kryje się dbałość o wszelkie doświadczenia i wrażenia kandydata na każdym z etapów rekrutacji.

– Zaprzeczeniem tej troski jest sytuacja, kiedy rekruter nie przedstawia rzetelnie warunków pracy, czyli obowiązków i wynagrodzenia, albo gdy po otrzymaniu CV nie informuje, dlaczego nie zaprosił nadawcy na rozmowę kwalifikacyjną – tłumaczy Maja Gojtowska.

Cel: edukacja rynku

Gwoli sprawiedliwości: również kandydaci popełniają grzechy na rekrutacji. Świetnie to pokazała kampania OLX, która wystartowała w pierwszej połowie września. Piotr Gąsowski z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru zapowiadał brawurowe występy wokalne kolejnych „kandydatów nie do wzięcia”. Poszczególne spoty obnażały absurdalne sytuacje, z którymi mierzą się na co dzień rekruterzy: kłamstwa w życiorysie, aplikowanie na wysokie stanowiska bez doświadczenia, dołączanie do CV prywatnych zdjęć. Sytuacje z tego specyficznego antytalent show wydają się przerysowane. Czy na pewno? OLX zapytał o to osoby, których chlebem powszednim jest wyławianie talentów z morza aplikacji. Jak się okazało, zachowania bohaterów wesołych filmików do złudzenia przypominają te, które owi specjaliści znają z autopsji.

To kolejny powód, dla którego warto organizować konkurs „Lider rekrutacji”. Chodzi o edukację. Zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Profesjonalne jury Jury zostało stworzone z wieloletnich praktyków i specjalistów z branży. W jego skład wchodzą:

przewodniczący jury: Marcin Sienkowski – Head of Marketing OLX Kategoria: kreatywność

Anna Pruczkowska – recruitment specialist w Grupie OLX

Grzegorz Deszczka – IT rekruter, vloger „Rekruter z brodą”

Joanna Tonkowicz – managing partner w Absolvent Consulting

Zuzanna Piechowicz – podcasterka, trenerka umiejętności miękkich, dziennikarka TOK.FM Kategoria: efektywność

Adam Anczykowski – junior recruiter w Grupie OLX

Monika Smulewicz – HR na szpilkach

Anna Macnar – CEO w HRM Institute

Kinga Makowska – ekspert Agile employer branding

Regina May – trener, HR business partner, doradca zawodowy Kategoria: innowacyjność

Agata Biedziuk – internal recruiter w Grupie OLX

Barbara Zych – CEO Employer Branding Institute

Maja Gojtowska – doradca wspierający firmy w dziedzinie budowania wizerunku i komunikacji

Kasia Tang – trenerka rekrutacji, mediów społecznościowych i wyszukiwania kandydatów w sieci

