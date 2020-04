ZPF szacuje straty i apeluje do podopiecznych

Koronawirus może pogrążyć organizację zrzeszającą firmy z sektora finansowego, która powoli traci oddech. Działa od 1999 r.

Epidemia zatacza coraz szersze kręgi. Związek Przedsiębiorstw Finansowych (do niedawna Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych) to organizacja z ponad 20-letnim stażem, która zrzesza około 100 podmiotów z różnych branż: m.in. pożyczkowej, bankowej, windykacyjnej, faktoringowej i pośrednicy. Zamrożona gospodarka i kłopoty niektórych członków stawiają pod znakiem zapytania przyszłość organizacji. W mejlu wysłanym do podopiecznych ZPF informuje, że jego „dalsze funkcjonowanie zależy dzisiaj bardziej od członków niż kiedykolwiek wcześniej” i apeluje, aby w miarę możliwości nie rezygnowali z członkostwa, a nawet, jeśli to możliwe, zwiększyli swoje zaangażowanie finansowe.