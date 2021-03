ZPP złożył 50 propozycji zmian deregulacyjnych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zebrał i złożył 50 propozycji zmian przepisów, które mogłyby stać się częścią kolejnej “pakietowej” ustawy deregulacyjnej - poinformował ZPP w poniedziałkowym komunikacie.

“Wskutek dialogu z naszymi członkami udało nam się zebrać, sformułować i złożyć 50 konkretnych propozycji zmian przepisów, które mogłyby stać się częścią kolejnej +pakietowej+ ustawy deregulacyjnej. Przedstawione w dokumencie pomysły dotyczą różnych dziedzin prawa - od regulacji podatkowych, przez prawo pracy, aż do ściśle branżowych przepisów” - napisano w komunikacie.

ZPP uważa między innymi, że należy zrezygnować z obowiązku przekazywania pracownikom w wersji pisemnej informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT11). Jak wyjaśniono, że obecnie pracodawca jako płatnik wysyła dokument PIT-11 elektronicznie do urzędu skarbowego, który przenosi go na indywidualny profil każdego podatnika.

“W tej sytuacji nie ma potrzeby drukować i wysyłać pracownikowi tego formularza - powinien on być wydawany wyłącznie na pisemny wniosek pracownika” - uważa ZPP.

Związek postuluje też, rezygnację z przekazywania do ZUS informacji o dochodach emerytów osiągniętych z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło, ponieważ, jak wskazuje ZPP, ZUS uzyskuje pełną wiedzę na ten temat z innego źródła, bowiem co miesiąc pracodawca wysyła do ZUS imienne raporty z kwotami wynagrodzeń i absencjami.

ZPP proponuje ponadto wprowadzenie zmian w ustawie o CIT oraz ustawie o PIT w odniesieniu do kwestii oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które muszą zostać osobiście podpisane przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji danej jednostki.

“W naszej ocenie, podpisanie oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji danej jednostki jest nadmiernym wymogiem formalnym, nieprzystającym do praktyki bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej w obecnych warunkach rynkowych” - argumentuje związek.

Związek zwraca też uwagę, że podmioty prowadzące apteki, punkty apteczne lub działy farmacji szpitalnej, jeśli nie mogą wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do określonych produktów, są zobowiązane do poinformowania o tym właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, podczas gdy te same informacje raportowane są już do systemu Zgłoszeń Odmów Realizacji Zamówienia.

“Uważamy, że systemy te powinny zostać uwspólnione, tak by nie dublować obowiązku raportowania tych samych zdarzeń” - wyjaśniono.

ZPP postuluje też modyfikację ustawy o VAT poprzez uzupełnienie definicji legalnych o pojęcie “stałego miejsca prowadzenia działalności" lub wydanie objaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności.

Związek uważa za zasadne określenie maksymalnej liczby społecznych inspektorów pracy w danym zakładzie pracy, wskazując, że obecnie brak jest ustawowego limitu w tym zakresie, co może generować nadużywanie regulacji. “Co więcej, uważamy że ocena prawidłowości wyborów społecznych inspektorów pracy powinna podlegać kontroli sądowej. Modyfikacji w tym zakresie powinna ulec ustawa (...) o społecznej inspekcji pracy” - wskazano.

Związek zwraca też uwagę na konieczność uregulowania trybu procedowania sądu w przypadku złożenia wniosku o ustalenie, czy związek zawodowy posiada status zakładowej organizacji związkowej.

“Rozważyć należałoby również podwyższenie progu zrzeszonych osób wymaganego dla uzyskania statusu zakładowej organizacji związkowej, a także określenie maksymalnej liczby zakładowych organizacji działających u jednego pracodawcy” - napisano.

Kolejnym z postulatów jest poszerzenie kategorii podmiotów uprawnionych do badania stanu trzeźwości pracownika o pracodawcę oraz o zawarcie w Kodeksie pracy odpowiedniego uprawnienia do przetwarzania przez pracodawcę takich danych.

Ponadto, według ZPP, pracodawca nie powinien ponosić kosztów pracy wynikających z obsługi zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich i innych.

“Proponujemy, by pracodawcy nie ponosili kosztów pracy wynikających z obsługi rozmaitych rodzajów zasiłków - te sprawy mogłyby stanowić wyłączną kompetencję ZUS. W tej chwili, pracodawca ponosi koszty pracy, np. zatrudnienia pracowników do dodatkowych zadań w zakresie obsługi spraw związanych z zasiłkami. Wprowadzenie proponowanej zmiany wymagałoby nowelizacji przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz innych ustaw” - argumentuje związek.