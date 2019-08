Rząd planuje budżetową rewolucję

Partia rządząca celuje w zbalansowanie budżetu, co na razie udało się tylko raz, przy okazji masowej prywatyzacji Leszka Balcerowicza

Według wstępnego projektu budżetu państwa na rok 2020 rząd planuje wydać dokładnie tyle samo, ile ma zamiar ściągnąć z podatków – 429,5 mld złotych. Jeśli to by się udało, Polskę czeka pierwszy rok bez zadłużenia budżetu centralnego od 1990 roku.



Plany rządu zakładają, że wpływy z podatku VAT wzrosną o ok. 25 mld złotych, z ok. 175 mld w roku bieżącym do 200,2 mld w roku przyszłym. Wpływy do budżetu państwa mają także rosnąć z tytułu podatku CIT – z 34,8 mld w tym roku do 41,8 mld w roku 2020, co oznacza dodatkowe 7 mld w kasie państwa.



Rząd chce korzystać na tych uszczelnieniach zwiększając wydatki społeczne. Rząd ogłosił wczoraj, że wydatki na służbę zdrowia w 2020 roku mają przekroczyć 5 proc. PKB, co oznacza ok. 120 mld zł. Docelowo rząd, w przypadku wygrania wyborów, obiecuje podnoszenie wydatków na NFZ do 6 proc. PKB w 2024 roku. Wydatki socjalne, których główną częścią jest teraz program 500 +, pochłoną w przyszłym roku ponad 66 mld złotych. Warto podkreślić, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także kolejne edycje programu Emerytura +, czyli jednorazowego przelewu na konto emerytów w wysokości 1100 zł brutto, który w tym roku w maju już trafiał na konto seniorów. Przegłosowana wówczas ustawa nie przewidywała kolejnych edycji programu, nie było więc jasne, czy pomysł ten, kosztujący budżet ok. 10 mld zł, będzie kontynuowany w następnych latach.



Teraz wstępny projekt budżetu trafia do Rady Dialogu Społecznego, która musi budżet zaopiniować. Do końca września ostateczny projekt wraz z uzasadnieniem będzie musiał trafić do Sejmu. Przyjęcie budżetu spodziewane jest do końca roku kalendarzowego.