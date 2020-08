Co dalej z centrami zdrowia 75 plus?

Prace nad projektem ustawy o centrach zdrowia 75 plus zostały przerwane przez pandemię SARS-CoV-2. Czy teraz, gdy w ocenie Ministerstwa Zdrowia sytuacja stopniowo się stabilizuje, wreszcie uda się do nich wrócić? Czekają na to autorzy koncepcji, środowisko geriatrów, a przede wszystkim pacjenci. „Puls Medycyny” poprosił o opinie na temat koncepcji centrów zdrowia 75 plus oraz opieki długoterminowej i senioralnej lek. Marka Balickiego, członka Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, i Tomasza Michałka, dyrektora Biura Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.