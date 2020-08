ZUS: 50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł – poinformował PAP we wtorek rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia. Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.



W przypadku mikro– i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób – do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł).



Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.



"W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości" – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków i nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.



Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Elektronicznie przez stronę www.prewencja.zus.pl, a papierowo w dowolnej placówce ZUS lub pocztą. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do 31 sierpnia.



Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można do 24 sierpnia kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.