ZUS: decyzja o kwarantannie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego

GIS: z podejrzeniem koronawirusa nie zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na SOR

Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nigdy nie powinniśmy się zgłaszać do lekarza rodzinnego ani do SOR-u – zalecił w czwartek w Senacie główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Zaznaczył, że są to miejsca, gdzie może dojść do rozprzestrzeniania się wirusa.