Zużycie paliw płynnych wzrosło po trzech kwartałach o 4 proc.

Zużycie trzech głównych gatunków paliw, czyli benzyny, oleju napędowego i LPG, wzrosło po trzech kwartałach tego roku o 4 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy rok wcześniej przekraczając 24,3 mln metrów sześciennych - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Rok wcześniej w tym samym okresie konsumpcja trzech głównych gatunków paliw przekroczyła 23,4 mln metrów sześciennych.

"Od początku roku wyniki konsumpcji paliw płynnych w Polsce są korzystne dla sektora naftowego w Polsce. Skutkuje to zwiększonymi zyskami dla legalnie działających firm, ale też większymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatków, którymi obciążony jest sektor paliwowy w kraju. Większymi tym bardziej, że i ceny paliw w roku 2019 r. są nieco wyższe, co przekłada się na wzrost dochodów z VAT. Obserwowany w bieżącym roku wzrost sprzedaży paliw ma swoje podstawy we wzroście gospodarki i większych dochodach obywateli, ale też wpływa na niego skuteczna realizacja regulacji prawnych kontrolujących szarą strefę" - informuje POPiHN.

Z danych POPiHN wynika, że przez pierwsze trzy kwartały utrzymywał się w Polsce trend wzrostowy dla zakupów benzyn silnikowych, oleju napędowego, paliwa lotniczego JET oraz gazu płynnego LPG. Mniejsze zainteresowanie wykazano w przypadku obu gatunków olejów opałowych – lekkiego i ciężkiego.

W roku 2019 utrzymany został wzrost zapotrzebowania na benzyny silnikowe, ale przy jednoczesnym wzroście zainteresowania autogazem. Może mieć to związek ze zwiększeniem zakupów samochodów z silnikami benzynowymi niż z silnikami wysokoprężnymi.

POPiHN komentuje, że w od stycznia do końca września rynek gazu płynnego LPG zwiększał się, przy jednoczesnym obniżeniu tzw. reeksportu tego gatunku paliwa, co pokazuje wciąż stabilną pozycję wspomnianego paliwa na rynku polskim.

"Nadal dobrze rośnie zapotrzebowanie krajowe na paliwo lotnicze Jet, na co wpływa wzrost podróży lotniczych w kraju, ale też korzystna oferta zakupowa dla przewoźników międzynarodowych, operujących na naszych lotniskach. Spadki zapotrzebowania notowano dla obu gatunków olejów opałowych, co było skutkiem warunków pogodowych. Może również dobrze świadczyć o służbach kontrolnych, eliminujących z rynku sprzedawców paliwa, które mogłoby być wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, jak to często bywało w przeszłości" - poinformowała POPiHN.