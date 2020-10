Zwalcz czerniaka skóry!

Eksperci: Polacy zbyt rzadko się odczulają

Już ponad 20 proc. Polaków cierpi na alergiczny nieżyt nosa (ANN). Większość z nich, mimo ewidentnych wskazań do odczulania – nie podejmuje leczenia, narażając się m.in. na rozwój astmy. Zdaniem specjalistów sytuację mógłby poprawić szerszy dostęp do nowoczesnej immunoterapii alergenowej w formie tabletek podjęzykowych, które można stosować samemu w domu. Niestety – choć jest to metoda skuteczna i przyjazna pacjentowi, nadal nie jest u nas refundowana.