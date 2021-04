Szwedzka sieć odzieżowa H&M chce zwolnić ponad 1 tys. pracowników w Hiszpanii i zamknąć 30 sklepów w tym kraju, informują związki zawodowe CCOO.

H&M chce zwolnić pracowników, którzy obecnie są urlopowani z powodu pandemii, twierdzą związkowcy, według których zwolnienia są nieusprawiedliwione, a zamknięcie sklepów „nieproporcjonalne”.

H&M, którego zysk spadł dziesięciokrotnie w ubiegłym roku, zapowiedział zamknięcie 350 z 5 tys. sklepów na świecie. Zamierza także otworzyć 100 nowych.

- Choć to prawda, że zmieniły się zachowania konsumentów, co uzasadnia zmianę siły roboczej, to nie usprawiedliwia to tak dużej liczby zwolnień, szczególnie kiedy H&M korzystał z rządowego planu wspierania miejsc pracy podczas pandemii – oświadczył CCOO.