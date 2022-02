Związki myślą o referendum w sprawie zysku banku centralnego Szwajcarii

Związki zawodowe chcą, aby część z ponad 100 mld CHF zysku osiągniętego przez bank centralny Szwajcarii sfinansowała lukę w publicznym systemie emerytalnym, donosi Reuters

SNB zanotował pokaźny zysk kiedy przeciwdziałał nadmiernej aprecjacji franka kupując zagraniczne akcje i obligacje. Tylko w 2021 roku miał osiągnąć dzięki temu 26 mld CHF. Całkowita kwota zatrzymanego zysku to 108 mld CHF. Federacja szwajcarskich związków zawodowych (SGB) chciałaby, aby część tej kwoty posłużyła do sfinansowania luki w systemie emerytalnym, która według prognoz ma pojawić się już w 2025 roku. Główny ekonomista SGB Daniel Lampart powiedział Reutersowi, że związki rozważają ogłoszenie krajowego referendum w tej sprawie. Ostateczna decyzja zapadnie w piątek. Do ogłoszenia referendum, którego wyniki byłyby wiążące, potrzeba 100 tys. podpisów. Lampart uważa, że związki nie będą miały problemu z uzyskaniem takiego poparcia. Odrzucił jednocześnie twierdzenie banku centralnego, że potrzebuje wszystkich pieniędzy do bronienia szwajcarskiej gospodarki.