Zwinna organizacja pracy: cel i konieczność dla banków

Rzeczywistość zmienia się dziś bardzo dynamicznie, a wraz z nią ewoluują oczekiwania klientów. Agile pozwala firmom odpowiadać na nowe warunki rynkowe szybko i efektywnie. Trend, który dominuje w świecie biznesu, nie omija również sektora finansowego. Instytucje finansowe chcą i muszą być zwinne.

Chociaż duch zwinności jest wszędzie taki sam – czy to w świecie start-upów, gdzie narodził się agile, czy w tradycyjnych firmach – to wyzwania we wdrożeniu zwinnego sposobu pracy w dużych organizacjach finansowych są specyficzne. Nie ma jednego modelu zarządzania, który można replikować i wprowadzać w różnych firmach. Złożoność struktury organizacyjnej instytucji, ich multisegmentowość i multiproduktowość wymagają innego podejścia do planowania zmian niż w mniejszych przedsiębiorstwach. Nikt jednak nie wątpi, że zwinność się opłaca, dlatego kolejne banki decydują się podążyć tą ścieżką. O swojej drodze do transformacji w kierunku agile, celach, które im przyświecały, a także wyzwaniach i trudnościach, z którymi się mierzyli, opowiadali uczestnicy debaty „Blaski i cienie zwinności w finansach” zorganizowanej przez Deloitte podczas XI Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Uczestnicy debaty „Blaski i cienie zwinności w finansach” opowiedzieli o swojej drodze do transformacji w kierunku agile, o tym, jakie może ona przynieść korzyści, ale i o pułapkach, w które na tej drodze może wpaść organizacja.

Zwinny, czyli jaki?

Kiedy myślimy o sposobie realizacji produktu zamówionego przez klienta, najczęściej wyobrażamy sobie taki schemat: klient przychodzi, zgłasza zapotrzebowanie, firma realizuje je przez jakiś czas i dostarcza gotowy produkt, który często nie spełnia już potrzeb biznesowych. Podejście zwinne nie dopuszcza do takiej sytuacji, ponieważ opiera się na ciągłym kontakcie z klientem i budowaniu na bazie otrzymanej od niego informacji zwrotnej. Czym dokładnie jest agile, opowiedział prowadzący spotkanie Daniel Martyniuk, lider zespołu Technology Strategy & Transformation, partner Deloitte.

– Zwinność to produkowanie czy przygotowanie pewnej usługi iteracyjnie. Stopniowo udoskonalamy i zmieniamy elementy produktu czy danej usługi, często wiele naraz, tak aby pracować i skupiać się na jego całościowym obrazie. Decyzja, jak przełożyć zwinność na struktury i procesy w organizacji, opiera się na wyborze archetypów, które będą stanowić linię podziału pracy – wyjaśnił.

Jego zdaniem najlepszym sposobem na wdrożenie zwinności jest podejście inkrementalne – stawiamy sobie cel, który chcemy osiągnąć, ale sposób dojścia do niego wypracowujemy w trakcie wprowadzania zmian w organizacji. Jednocześnie podkreślił, że nie wszystkie obszary działalności instytucji nadają się do pracy zwinnej i powinno się pozwolić im funkcjonować w sposób tradycyjny.

Warto stawiać na agile

Zwinną strukturę organizacji określają cztery cele:

sooner – agile pozwala szybciej wygenerować, uruchomić i upublicznić produkt, przy czym gwarantuje, że będzie to produkt właściwy;

better – stały feedback pozwala na poprawienie jakości usługi, dzięki czemu wzrasta stopień satysfakcji klienta;

happier – pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy, bo mają większy wpływ na ostateczny kształt produktu;

safer — agile zwiększa wydajność zespołów, co wpływa na lepszą efektywność organizacji.

Summa summarum przekłada się to na lepsze wyniki finansowe, co jest celem każdego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy debaty mówili o tym, co zmotywowało ich organizacje do rozpoczęcia procesu „adopcji zwinności”.

– Innowacje fintech zawsze budziły zainteresowanie mBanku, więc naszym pierwszym celem było sprawdzenie, jak można produkować je jeszcze szybciej i lepiej. Ważną dziedziną, w której wprowadzano zwinność, było więc IT – szukaliśmy sposobów, jak pomóc biznesowi, który ma bardzo ambitne cele i nigdy nie zwalnia. Jednocześnie chcieliśmy, żeby naszym ludziom dobrze się pracowało, szukaliśmy złotego środka, aby to pogodzić. Dziś jesteśmy już na etapie dużej dojrzałości. Jesteśmy ustawieni z punktu widzenia biznesu i zwinności w każdym obszarze: i detalicznym, i korporacyjnym – mówiła Eliza Stasińska, Head of IT Enterprise Applications Portfolio & [email protected] in mBank S.A.

Ernest Pytlarczyk, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych w Banku Pekao SA, zaznaczył, że u nich proces zmian dopiero się rozpoczął. Podejście Pekao do agile ma być sprytne i respektować specyfikę kulturową organizacji.

– Dojrzeliśmy do tego, aby wdrożyć agile, który rozwija się u nas przez pączkowanie i ma funkcję kulturotwórczą. W tej chwili 15–20 proc. projektów jest projektami zwinnymi. Obszary to: ryzyko, IT, także detal ma produkty, które konwertują się na zwinne. To działa trochę na zasadzie pilotów i tak będziemy podchodzić do agile at scale. Przed nami wprowadzenie i ujednolicenie standardów banku, tak aby nasza transformacja była szyta na miarę. A dlaczego się na to zdecydowaliśmy? Nie tylko dlatego, że rynek poszedł w tę stronę, lecz przede wszystkim przekonuje nas 30-procentowe zwiększenie efektywności – powiedział Ernest Pytlarczyk.

BNP Paribas od stycznia 2022 r. pracuje w modelu agile at scale. Działa tak już 1,7 tys. osób, zarówno z IT, jak i biznesu. Transformacja przebiegała w kilku wymiarach: organizacyjnym – z nowym podziałem organizacji na 14 tribe’ów [ang. plemion] i powołaniem liderów, a także w technologicznym, architektonicznym, procesowym, budżetowym, i chyba najważniejszym – wymiarze kultury organizacyjnej.

– Były trzy aktywatory tej zmiany: klient, technologia i regulacje. Klient – bo zmieniają się standardy pracy i oczekiwań co do obsługi. Technologia – bo pojawia się nagle znikąd i banki, chcąc nie chcąc, muszą za nią nadążać. Regulacje – bo to niekończący się element, który ma wpływ na model kosztowy i przychodowy. Banki muszą móc szybko adaptować do nich swoje modele biznesowe – wymieniała Agnieszka Gramatyka, IT Tribe Leaderka, Domena dla Systemów Operacji i Obszarów Wsparcia, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na końcu głos zabrał Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, przedstawiciel jedynej wśród zaproszonych organizacji niebędącej bankiem, ale przez banki powołanej do życia. Zauważył, że wszystkie duże organizacje finansowe są w jakiejś formie zwinności, podobnie jak konkurencja.

– Rynek nie pozostawia wyboru – musimy być zwinni. Są nowe sposoby sprawdzania ryzyka kredytowego, które niekoniecznie muszą być twarde. Zderzamy się z rzeczywistością, z klientami i zwinnymi konsumentami, dlatego nie możemy pozwolić sobie tylko na jeden, kaskadowy model pracy. Dwa obszary są dla nas strategicznie ważne: antyfraudowy i business intelligence. Są to nasze aktywatory. Potem będziemy dołączać do nich inne funkcje – zadeklarował Mariusz Cholewa.

Jak omijać pułapki

Każda zmiana pociąga za sobą różnego rodzaju ryzyka. Na początku drogi nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich przeszkód, które mogą się na niej pojawić. W dużych instytucjach finansowych proces transformacji agile jest bardzo złożony, wielokanałowy, dodatkowo komplikują go pojawiające się regulacje. Jakie pułapki mogą czyhać na tej drodze?

Wszyscy rozmówcy byli zgodni, że najważniejszym zadaniem jest przekonanie do zmian pracowników. Nowy model zarządzania wiąże się ze zburzeniem dobrze znanej hierarchii i może zantagonizować zespół, a nawet doprowadzić do odejść.

– Kiedy zmienialiśmy strukturę organizacyjną, każdy menedżer musiał przejść ponowną rekrutację na stanowisko team czy chapter leadera. Ci, którym się nie powiodło, odeszli z banku. Odchodzili również ci, którzy nie umieli się odnaleźć w zmienionych realiach. Liczyliśmy się z tym – wyznała Agnieszka Gramatyka.

Kolejną trudnością jest utrzymanie niezależności nowych zespołów, tak aby po pewnym czasie nie zaczęły tworzyć się z nich silosy.

– Silosy to patologia, która nam się przydarza i zawsze będzie, bo to jest ludzkie. Pytanie brzmi: jak jesteśmy czujni i co z nią robimy na bieżąco? Kluczem jest minimalizacja zależności między ludźmi, bo to zabija każdą efektywność. Walka z zależnościami to niekończący się wyścig – skonstatowała Eliza Stasińska.

Innym problemem może być trudność w zaakceptowaniu zmiany kulturowej, która wiąże się ze zwinnym podejściem. Wielu ludzi nie szuka w pracy nowych wyzwań, nie lubi ciągłych zmian, są szczęśliwi, wykonując powtarzalne zajęcia, w których czują się pewnie.

– Dla mnie dużym znakiem zapytania jest kwestia kulturowa – zaskoczy czy nie? Jak zmierzyć, czy kultura się zmienia? Przy tego typu przemianach kultura może być kluczem do sukcesu lub gwoździem do trumny – zastanawiał się Mariusz Cholewa.

Tym, co niewątpliwie pomaga poradzić sobie z przeszkodami, jest zaangażowany zarząd, który czuwa nad tym, żeby się nie „przezwinnić”. Ludziom potrzebna jest perspektywa menedżera i nadzór, żeby nie zapanował generalny chaos.

- Trzeba mierzyć, egzekwować, stawiać cele, bo zwinność to nie tylko swoboda, ale też rygor w postaci zamierzeń biznesowych - zaznaczył Ernest Pytlarczyk.

Przede wszystkim należy pamiętać, że transformacja to nie jest wydarzenie. Transformacja to proces, który także powinien być zwinny, ciągle udoskonalany i dopasowywany do bieżącej sytuacji.

- Nie lubię określenia „transformacja zwinna". Słowo „transformacja” sugeruje, że jest jakiś konkretny początek i cel, którego osiągnięcie kończy wprowadzanie modelu agile w strukturach organizacyjnych. Lepszym sformułowaniem jest „adopcja zwinności”. Tak naprawdę, nie ma końca adopcji zwinności w organizacji. To ewolucja, która trwa – podsumował dyskusję Daniel Martyniuk.