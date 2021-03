Zwolnienie szefa banku centralnego podkopało turecką lirę

Turecka lira gwałtownie tąpnęła w poniedziałek schodząc do niemal historycznego minimum. To reakcja rynków na odwołanie ze stanowiska dotychczasowego szefa tureckiego banku centralnego, donosi Reuters.

Kurs liry w poniedziałkowy poranek zapikował o 15 proc. W weekend prezydent Tyyip Erdogan podjął decyzję o zmianie na stanowisku szefa tamtejszych władz monetarnych. Do dymisji zmuszony został Naci Agbal, reprezentujący raczej jastrzębią postawę, która od dłuższego już czasu nie była po myśli prezydenta. Wywołało to obawy, że może dojść do poważnej rewizji polityki pieniężnej i odwrócenia trendu podwyżek stóp procentowych co podkopałoby zaufanie do banku centralnego.

W poniedziałkowy poranek turecka waluta spadła do poziomu 8,4850 za dolara amerykańskiego wobec 7,2185 w piątek. Niebezpiecznie tym samym zbliżyła się do historycznego minimum z listopada 2020 r. na poziomie 8,58.

Zdymisjonowanie Abgala nastąpiło w dwa dni po tym, jak bank centralny nieoczekiwanie podwyższył stopy o 200 pb w ruchu, który miał zapobiec dalszemu wzrostowi sięgającej 16 proc. inflacji i osłabieniu liry. W ciągu zaledwie niecałych pięciu miesięcy swojej kariery na stanowisku szefa tureckich władz monetarnych Abgal podwyższył koszty pieniądza o 875 punktów bazowych do 19 proc. i poprawił zaufanie do liry.

Na jego miejsce desygnowany został przez prezydenta Sahap Kavcioglu, były bankier i przedstawiciel rządzącej partii. Co prawda zadeklarował utrzymanie dotychczasowej polityki, określając inflację jako największe wyzwanie, ale spekuluje się o jego podatności na naciski polityczne. W lutym na łamach jednej z gazet stwierdził, że wysokie stopy pośrednio powodują wzrost inflacji.

To trzeci od połowy 2019 r. przypadek tak nagłej zmiany przewodniczącego tureckiego banku centralnego.